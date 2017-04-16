هاجم الاكاديمي الاماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي, حكام الإمارات من أبناء زايد, على خلفية اعتقال علماء ورجال الاصلاح في الإمارات.

وقال المنهالي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”.. عندما يتحكم خريجو الإعدادية والأكاديميات البوليسية في مصير شعب كامل كأنه ينتقم من المفكرين والعلماء من نجاحاتهم وفشله #أحرار_الإمارات “.

عندما يتحكم خريجو الإعدادية والأكاديميات البوليسية في مصير شعب كامل كأنه ينتقم من المفكرين والعلماء من نجاحاتهم وفشله #أحرار_الإمارات — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 15, 2017

وتغريدة المنهالي جاءت تعليقا على السياسة التي يتبعها أبناء زايد ضد كل من يطالب بالإصلاح في البلاد, اذ يجري اعتقاله واختفاءه قسريا ثم محاكمته بتهم الارهاب كما جرى مع “94” أكاديميا وعالما إماراتيا طالبوا بإطلاق الحكم.