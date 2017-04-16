هاجم الاكاديمي الاماراتي المعارض الدكتور , حكام من , على خلفية اعتقال علماء ورجال الاصلاح في الإمارات.

 

وقال المنهالي في تغريدة رصدتها “وطن” على “”..  عندما يتحكم خريجو الإعدادية والأكاديميات البوليسية في مصير شعب كامل كأنه ينتقم من المفكرين والعلماء من نجاحاتهم وفشله #أحرار_الإمارات “.

وتغريدة المنهالي جاءت تعليقا على السياسة التي يتبعها أبناء زايد ضد كل من يطالب بالإصلاح في البلاد, اذ يجري اعتقاله واختفاءه قسريا ثم محاكمته بتهم الارهاب كما جرى مع “94” أكاديميا وعالما إماراتيا طالبوا بإطلاق الحكم.