خرجت النجمة السورية نسرين طافش عن صمتها للرّد على الأنباء التي انتشرت وتداولتها مواقع الكترونية على نطاقٍ واسع، عن علاقة حب تجمعها بالفنان السوري ناصيف زيتون، و أنّها تدخل في إطار السريّة التامة .

ونفت نسرين طافش ما تم تداوله، وقالت لمجلة “سيدتي”: “الموضوع لا يعدو كونه شائعة فقط، وناصيف صديق عزيز”.

في شأنٍ آخر، اعتذرت نسرين عن المشاركة بالمسلسل التاريخي “أوركيديا”، مشيرةً إلى أنّ سبب الاعتذار هو حاجتها للراحة بعد موسم طويل وشاق منذ شهر رمضان المبارك الماضي، و حتى الآن. وقالت “هلكت صراحة بدي اتنفس”.

ولفتت نسرين إلى أنّها تخصّص وقتها الحالي للعائلة و الأهل و الأصدقاء وللراحة فقط .