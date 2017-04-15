تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو قديم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يؤكد فيه عدم افتخاره بجنسيته الجزائرية، وذلك على إثر انخفاض سعر الدينار الجزائري مقابل الدرهم المغربي.

وقال “بوتفليقة” في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ويعود تاريخه إلى العام 1999:” يؤسفني أن أقول..يؤسفني أن أقول..يؤسفي أن أقول أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا وأنا أعرف أن الـألف دينار جزائري تعادل 30 درهم”.

وأضاف: “من كانت أيام كان الدينار الجزائري يعادل 1.25 فرنك”، مضيفا “كان الدينار الجزائري يعادل درهم ونصف مغربي”.

وتابع: ” ما من شك بأن هناك تقصير من الحكومة وما من شك بأن الدولة مسؤولة”، ليضيف قائلا: “ما من شك أيضا بأنكم جميعا مشاركون في هذا التدهور”.