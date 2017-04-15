انهالت فتاة بالضرب على شاب في شارع “أوكسفورد”، وسط العاصمة البريطانية “لندن”، فيما كانت تبكي وتصرخ وتتهمه بأنه كان يحاول تصويرها في وضع غير لائق.



ووفق ما نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أخذ الشاب يصرخ في وجه المارة الذين تجمعوا وقاموا بمحاصرته وتثبيته، مطالبا إياهم بتركه وشأنه، فيما انهالت عليه الفتاة بالضرب، قبل أن يطالبها أحد المارة بالتوقف عن ركله.



وبعد ذلك وصلت الشرطة وألقت القبض على الشاب، إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد 14 دقيقة، وبرر الضباط ذلك بأنهم لم يعثروا على أية صور على هاتفه للفتاة التي اتهمته بمحاولة تصويرها بشكل غير لائق، والتي لم تبق في موقع الحادث لتدلي بإفادتها.

