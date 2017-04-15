كشف الكاتب الصحفي والمفكر جهاد الخازن عن تفاصيل، زيارته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك في منزله بالقاهرة الأسبوع الماضي .

وقال الخازن إنه طلب زيارة مبارك وهو في المستشفى، وقيل له إن أسرته فقط يحق لها زيارته مرة في الأسبوع، وعندما عاد إلى بيته اتفق مع جمال مبارك لزيارته .

وأشار الخازن إلى أن معرفته بالمخلوع قديمة تعود 30 سنة إلى الوراء، مؤكدًا أن مبارك يتوقع أن تعود مصر إلى بر السلامة بعد أخطاء الإخوان وخطاياهم في سنة واحدة لهم في الحكم.

وعن رأى مبارك في 25 يناير والثوار والإخوان ومشاريعه المستقبلية أكد الخازن أن مبارك يرى أن الإخوان لا يصلحون للحكم، وأن منهم إرهابيين وذلك بحسب حواره لـ “المصري اليوم” .

ولفت إلى أن المخلوع يرى ثورة الشباب فى البداية حركة تمرد على السلطة ولعله قال لوزير الداخلية حبيب العادلى وقادة الأمن «العيال دول طلعوهم من ميدان التحرير»، إلا أنه حتماً لم يأمر بقتلهم، ولم يخض أى حرب فى 30 سنة للحفاظ على دماء شباب مصر .!

وأكد أنه طلب من مبارك أن يكتب مذكراته، ولم يرفض اقتراحه أو يؤيده، قائلًا: لعله يدرس الموضوع، ولم أسمع منه أبداً تأييده أن يخلفه جمال مبارك فى الحكم، ولم أسمع من جمال أى شيء يوحى بأنه يريد الرئاسة. حسب ما قال الخازن.