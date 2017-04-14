أكد رئيس مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية جمال السويدي، أن التدخل الخليجي في اليمن لا يستهدف جماعة الحوثي وميليشيات الرئيس المخلوع علي صالح بل يستهدف أيضا حزب الإصلاح بحسب موقع “يمن سكاي”.

وأضاف “السويدي” في ندوة نظمتها السفارة اليمنية في باريس بحضور اللواء أحمد عسيري ووزير الإعلام اليمني وعدد من المسؤولين اليمنيين والخليجيين: غلطان من يظن أن التدخل الخليجي يستهدف الحوثي وعفاش فقط.. بل يستهدف بالأساس حزب الإصلاح – الفرع الأخطر للإخوان ـ حد قوله

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عسيري متحدث التحالف العربي في المني، لن نقبل أبدا أن تصبح ميليشيات الحوثي في اليمن مثل ميليشيات حزب الله في لبنان..

وأضاف : التحالف يريد تطبيق إرادة الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن الوضع الميداني في اليمن يتغير بشكل سريع ولا يوجد جمود عسكري، و التحالف يستخدم معايير اشتباك عالية يعتمدها الناتو .

وتابع: أن التحالف يسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني والمحافظة على الدولة اليمنية.