قال جيش كوريا الشمالية إنه سوف يدمر الولايات المتحدة “بلا رحمة” إذا قررت واشنطن مهاجمة بلاده.

جاء ذلك في وقت اتجهت فيه مجموعة قتالية على رأسها حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونج يانغ تجربة نووية سادسة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن الجيش قوله في بيان “سيكون رد فعلنا على الولايات المتحدة وقواتها البحرية من القسوة بحيث لن يترك للمعتدين فرصة للنجاة.”

وكان نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية هان سونغ ريول قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة أسوشييتدبرس إن بلاده ستجري تجربة نووية جديدة في الوقت الذي تراه القيادات العليا مناسبا.

وانتقد المسؤول تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي توعد فيها بالتحرك ضد كوريا الشمالية.

وقال إن ترامب يثير المشاكل بتغريدات عدائية.

من جانبها، حذرت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي الولايات المتحد من أن القوة العسكرية “لا يمكن أن تحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية “.

وتزايدت المخاوف من احتمال أن تجري كوريا الشمالية قريبا تجربة نووية سادسة أو المزيد من التجارب الصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة ووسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن سياسة الصبر انتهت.

وتجمع عشرات الصحفيين الأجانب في بيونغ يانغ لتغطية الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لمولد مؤسس الدولة كيم إيل سونج يوم السبت.

واصطحبوا إلى ما وصفه مسؤولون بأنه “حدث كبير ومهم” في وقت مبكر، الخميس، وتبين أنه افتتاح شارع جديد في وسط العاصمة بحضور الزعيم الحالي كيم جونغ أون، بحسب رويترز.