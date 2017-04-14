دفع طالب باكستاني حياته ثمناً بسبب مواقفه الدّاعمة لحقوق المرأة ورفضه معاملة السود والمثليين جنسياً معاملة سيئة.

وأظهر مقطع فيديو صادم، كيف تمّ قتل الطالب “مشعل خان”، حيث احتشد حوله “متشددون” عزموا على قتله دهسا بالأقدام بعد فتوى أهدرت دمه.

كما وأظهر الفيديو قيام بعض المحتشدين بضرب الطالب الباكستانيّ بعصيّ خشبية على جسده حتّى بعد مفارقته الحياة.

كانت لــِ”خان” مجموعة الآراء ينشرها على “فيسبوك” عبر فيها عن دعمه لحقوق المرأة ورفضه معاملة السود والمثليين معاملة سيئة ما اعتبره البعض خروجا على الدين يستوجب القتل.