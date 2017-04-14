خرج العشرات من الأردنيين في مدينة المفرق، بعد صلاة الجمعة، في تظاهرةٍ مناوئةٍ لإيران وأذرعها في المنطقة، مُطالبين بطرد السفير الإيراني من الأردن.

وخلال التظاهرة أحرق العشرات من الأردنيين، صور قائد “الثورة الإيرانية” آية الله الخميني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس النّظام السوريّ بشار الأسد، وأمين عام حزب الله اللبنانيّ حسن نصر الله، بالاضافة إلى صورة رئيس الوزراء العراقيّ السابق نوري المالكي.

وعلّقت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه على التظاهرة بالقول: “شرفاء قومي يطالبون بطرد السفير الإيراني وسفراء عمَّال إيران في العراق وسوريا، وتطهير اليمن من العملاء”.

اليوم في مدينة المفرق في بلدي #الأردن👇🏻

شرفاء قومي يطالبون بطرد السفير الإيراني وسفراء عمَّال إيران في العراق وسوريا،وتطهير اليمن من العملاء pic.twitter.com/nJTjUk2nSr — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) ١٤ أبريل، ٢٠١٧

من جهته، شارك الكاتب الصحفيّ اليمنيّ عباس الضالعي‏، صور التظاهرة، وعلّق عليها بالقول: ” شكرا للنشامى في الاردن “.