خرج العشرات من الأردنيين في مدينة ، بعد صلاة الجمعة، في تظاهرةٍ مناوئةٍ لإيران وأذرعها في المنطقة، مُطالبين بطرد السفير الإيراني من .

وخلال التظاهرة أحرق العشرات من الأردنيين، صور قائد “الثورة الإيرانية” آية ، والرئيس الإيراني ، ورئيس النّظام السوريّ بشار ، وأمين عام حزب اللبنانيّ حسن نصر ، بالاضافة إلى صورة رئيس الوزراء العراقيّ السابق .

وعلّقت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه على التظاهرة بالقول: “شرفاء قومي يطالبون بطرد السفير الإيراني وسفراء عمَّال إيران في العراق وسوريا، وتطهير من العملاء”.

من جهته، شارك الكاتب الصحفيّ اليمنيّ عباس الضالعي‏، صور التظاهرة، وعلّق عليها بالقول: ” شكرا للنشامى في الاردن “.