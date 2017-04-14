عادت قضية حمل المحامية “أمل علم الدين”، زوجة الممثل “جورج كلوني”، وهذه المرّة الحديث عن تفاصيل التكاليف الباهظة التي خصصها الثنائي لاستقبال مولودهما الأول، في شهر حزيران المقبل.

وحجز “كلوني” جناح “كنغستون” في مستشفى “تشيلسي وويستمنستر” في لندن، والتي ستكلّف حوالي 588 ألف دولارٍ أميركي في الأسبوع.

وبحسب التقارير الإعلامية أيضاً، سترافق شركتا ولادة من لوس أنجلوس، أمل كلوني، خلال ولادتها بتكلفة 30 ألف دولار أميركي.

كما سيدفع الثنائي 5 آلاف دولار لمدلّكة إيطالية، إضافة إلى 10 آلاف دولار لوجبة سيطبخها الإيطالي ريكاردو دي برا، والذي يعتبر الطاهي المفضل لجورج كلوني. وسيسافر دي برا من إيطاليا لمساعدة شيف المستشفى في الطبخ.

وقالت التقارير إن الثنائي وظّف منذ الآن مربّيتين بتكلفة سنوية تبلغ 400 ألف دولار.