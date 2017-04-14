قال موقع “الفن” إن حادثةً فريدة وقعت في حفل أحد الفنانين المعروفين قام بالتودد إلى فتاة موجودة برفقة حبيبها بطريقة “فاضحة”.

الفنان الذي لم يذكر الموقع اسمه، لم يكتف بنظرة عابرة، إنما قصد التركيز على هذه الفتاة، التي أعجبته كثيراً على ما يبدو غير مبال بحبيبها الذي يجلس بقربها، فراح يرسل لها النظرات والإبتسامات .بحسب ما ورد

أما الفتاة فقد أخذت الأمور في بداية الأمر بطريقة عادية لكنها لم تتحمل تمادي الفنان المتزوج وصاحب السوابق في مجال النساء والعلاقات.

ونتيجة ما حصل، غادرت الفتاة وصديقها الحفل قبل انتهائه بعدما شعرت بأن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة نتيجة أسئلة المحيطين بها عن معرفتها المسبقة بالفنان.