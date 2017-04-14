لفتت الشوارب المطلقة مؤخرا في وجوه المحيطين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن كافة المسؤولين الأتراك في السلطة قد أطلقوا شواربهم في آن واحد.

وكشف السر وراء هذه الخطوة الكاتب في صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة محمد جيت، مؤكدا أن الرئيس التركي هو السبب وراء إطلاق مسؤولين كبار بالدولة شواربهم، وأبرزهم وزير الداخلية والخارجية والدفاع والشباب والرياضة.

وقال الكاتب في عمود بالجريدة، أنه خلال لقاء صحفي مع أردوغان لصصالح قناتين محليتين، حيث نصح الرئيس كل الحاضرين بعدم قص شواربهم بعد اليوم.

ومن جهته، أكد الصحفي أحمد هكان، الكاتب بصحيفة “حرييت”، قصة “جيت”، حيث قال في برنامج يُقدمه على قناة kanalD، التابعة لمجموعة “حرييت” الإعلامية أن نصائح أردوغان هي السبب وراء ترك الكثير من المسؤولين الأتراك شواربهم تكبر.

وإليكم صور المسؤولين الأتراك بعد إطلاق شورابهم بحسب “هافينجتون بوست”