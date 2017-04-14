أثار اعلانٌ نشره أحد مكاتب الاستقدام بمملكة البحرين، عن مسابقة جائزتها “خادمة إثيوبية”، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، غضباً و انتقادات حقوقية واسعة.

ووفق ما جاء في الاعلان فإنّه يشترط أن يكون لدى المتسابق تصريح عمل خادمة منزل.

وأعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، أنه تم على أثر ذلك توجيه الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة، واستدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني، والتحقيق معه بشبهة الاتجار بالأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حالة ثبوت تهمة الاتجار عليه، بحسب «أخبار 24».

وأكدت الهيئة تعليق عمل المكتب لحين انتهاء التحقيقات، بعد ارتكابه مخالفات مصنَّفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص.