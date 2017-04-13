زعم مغردون محسوبون على التيار الليبرالي السعودي، بأن المملكة الأردنية الهاشمية منعن الداعيتين السعوديين الدكتور محمد العريفي والدكتور عائض القرني من دخول أراضيها، للمشاركة في عقد دروس دينية وحلقات علمية.

وأطلق المغردون، هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” بعنوان: ” #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني”، أشادوا فيه بموقف الممكلة الأردنية، ساخرين في نفس الوقت من الداعيتين.

#الاردن_تطرد_العريفي_والقرني

عقبال ما ينطردون من عقول الناس الي مضحوك عليهم من هالاشكال — بئس المصير (@AliAzoozali) April 13, 2017

بعد #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني فإن على حثالة #الاخونج في وطننا ومجتمعنا البحث لهم عن وطن اخر يفرخوا فيه ويفرغوا فيه افرازاتهم المنتنه 😷 pic.twitter.com/JEVjBXM309 — طالب الخلدون (@77722244) April 13, 2017

#الاردن_تطرد_العريفي_والقرني

لقد خسر الشباب الأردنيون الفائدة العلمية التي كانوا سيجنونها من الشيخين 😂😂😂😂😂#غرد_كأنك_صحوي . — خالد العنزي (@khaled_alanezy) April 13, 2017

#الاردن_تطرد_العريفي_والقرني مقدر انافق واتعاطف معهم لو الخبر صدق احسنين خاصه القرني النصاب-واللي يدرعم بلوك رايق وهادي😋 — سنعه ♑️ (@o2a_ooo) April 13, 2017

و عقبال ما تسجنهم الدولة هؤلا ولائهم ليس للملكة بل ان ولائهم لأعداء المملكة #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني — Faisal Al3oni (@faisal_al3oni) April 13, 2017

هههههههههه هذي الأخبار الي تفتح النفس 😂😂😁😂 #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني — إنسان #SaveDinaAli (@per25son) April 13, 2017

وكانت بعض المواقع المحسوبة على التيار الليبرالي، زعمت نقلا عن مصادر اعلامية أردنية ان السلطات المختصة منعت داعيين سعوديين وهما الشيخ محمد العريفي والشيخ عائض القرني من دخول البلاد من أجل تقديم محاضرات دينية، وذلك بعد عامين من رفض دخول الشيخ سلمان العودة.

وادعت المواقع أن النائب الأردني سعود أبو محفوظ وجه سؤالاً نيابياً بنص المادة 96 من المادة 125 للنظام الداخلي لمجلس النواب موجهاً لوزير الداخلية غالب الزعبي ، استفسر من خلاله عن منع الدكتور عائض القرني والدكتور محمد العريفي من دخول البلاد.

وأضاف أبو محفوظ في استفساره، أن القريني والعريفي قدموا الشكر للوطن وأهله كثيراً ، فلماذا يتم منعهما، بالوقت الذي يسمح فيه بالدخول للبلاد لإقامة صلوات وطقوس مفتوحة.

من جانبه نفى الداعية عائض القرني، صحة هذه الأنباء، مؤكدا بأنها شائعة مغرضة مصدرها مجوسي، داعيا الجميع عدم الإنسياق وراء هذه الشائعات.

وقال “القرني” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”:” البعض ينساق خلف الأراجيف والشائعات دون تثبت وقد يكون مصدرها أعداء للمنهج الصحيح وعلماء ودعاة الأمة وهو مغرر به في هذا الانسياق.”

البعض ينساق خلف الأراجيف والشائعات دون تثبت وقد يكون مصدرها أعداء للمنهج الصحيح وعلماء ودعاة الأمة وهو مغرر به في هذا الانسياق. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مصدر الشائعة قد يكون عدو حاقد حاسد فيصدق البسطاء هذه الشائعة ويساعدون في نشرها وهي فُرية لا أصل لها”.

مصدر الشائعة قد يكون عدو حاقد حاسد فيصدق البسطاء هذه الشائعة ويساعدون في نشرها وهي فُرية لا أصل لها. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 13, 2017

وتابع مخاطبا من أطلق الهاشتاج: ” يا صاحب الهاشتاق، أليس من النفاق، وسوء الأخلاق، تصديق شائعات الزور والاختلاق؟”.