ألقى الجيش الأميركي أضخم قنبلة غير نووية في أفغانستان، وفقا لأربعة مسؤولين عسكريين أميركيين على علم مباشر بهذه المهمة.

وذكرت المصادر أنه تم إلقاء “أم القنابل” عند الساعة السابعة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وتزن القنبلة “جي بي يو-43/ب” 21.600 باوند، أي ما يعادل 9797.6 كلغ، وهي أقوى قنبلة غير نووية في أميركا.

وقالت المصادر إن القنبلة استهدفت أنفاق داعش في منطقة آشين بمقاطعة نانجارهار.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه القنبلة في ساحة المعركة، وفقا للمسؤولين الأميركيين. وقد تم تطوير هذه الذخيرة خلال حرب العراق.