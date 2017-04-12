ضجّ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهاشتاغ (#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته)، حيث قال مغردون إن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وظف زوج ابنته في منصب لا يستحقه بالجامعة. على حدّ وصف النشطاء

وعبر عدد من المغردين عن غضبهم، ووجهوا انتقادات حادة للدكتور أبا الخيل، كما دعوا بالتحقيق في الحادثة، بعد انتشار وثائق بالموضوع.

#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته

عادي الله يوفقه يبي يتطمن على بنته مافيها شي 🙏😌✌ — شهد (@ijGWZ2cFU2nVEMa) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته

سيُسألون عنها يوم القيامة ، الله ياخذ حقنا من كل ظالم مُفسد في الأرض — Aмαι ♛ (@i_moletta) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته

مو شي جديد تبغى تتوظف في اي مكان واسطتك توظفك والمساكين الي عندهم طموح العمل يبلوا شهاداتهم ويشربوا مويتها — 🎋Rini さま (@nekonan1991) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته … عادي عندك واسطه تمشي امورك حتى بماكدونالدز .. — فّنْ (@fofo0harb) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

الله لايهنيهم اذا كانو مو حق لهم #مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته — ربي ارحمني (@3loomKfyat) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

#مدير_جامعه_يوظف_زوج_ابنته الإمام محمد بن سعود اسمه اكبر من جامعة الفساد، @__imamu اقترح بتسمية الجامعة: “جامعة أبا الخيل” — أنور بن محمد (@AlGhobainAnwar) ١٢ أبريل، ٢٠١٧

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في المملكة، فسبق أن ثارت ثائرة السعوديين حين انتشر خبر عن تقاضي ابن وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، لراتب عالٍ في منصب وظيفي كمدير مشاريع.