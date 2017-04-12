ضجّ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهاشتاغ ()، حيث قال مغردون إن مدير الإسلامية، الدكتور وظف زوج ابنته في منصب لا يستحقه بالجامعة. على حدّ وصف النشطاء

 

وعبر عدد من المغردين عن غضبهم، ووجهوا انتقادات حادة للدكتور أبا الخيل، كما دعوا بالتحقيق في الحادثة، بعد انتشار وثائق بالموضوع.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في المملكة، فسبق أن ثارت ثائرة السعوديين حين انتشر خبر عن تقاضي ابن وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، لراتب عالٍ في منصب وظيفي كمدير مشاريع.