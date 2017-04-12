أثار مواطن من مدينة الخبر, جدلاً واسعاً خلال استقباله أمير المنطقة الشرقية في منزله.

 

حيث أظهرت الصور البذخ الكبير في الوليمة الأمر الذي دفع الكثيرين على التعليق على هذه الدعوة.

 

فقد ظهر في الصور صحن عملاق وقد وضع عليه الكثير من اللحوم و أطعمة أخرى.

 

 