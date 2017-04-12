أثار مواطن سعودي من مدينة الخبر, جدلاً واسعاً خلال استقباله أمير المنطقة الشرقية في منزله.

حيث أظهرت الصور البذخ الكبير في الوليمة الأمر الذي دفع الكثيرين على التعليق على هذه الدعوة.

فقد ظهر في الصور صحن عملاق وقد وضع عليه الكثير من اللحوم و أطعمة أخرى.

بالصور | مواطن يستقبل أمير #الشرقية "سعود بن نايف" في منزله بوليمة ضخمة على طاولة واحدة ، ومغردون "شكل من أشكال الإسراف" ! pic.twitter.com/k6AqvZMlNS — هاشتاق العرب (@TheArabHash) April 11, 2017