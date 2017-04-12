كشف الاعلامي المصري وائل الابراشي تفاصيل جديدة لعملية تفجير كنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية من خلال لقطات عرضها بالتسجيل البطيء لفيديو التفجير توضح حقيقة الفاعل.

وبحسب برنامج العاشرة مساءً ظهر في التسجيل البطيء فإن المتهم بتفجير الكنيسة الظاهر بالصورة لم يكن هو مصدر الإنفجار بحسب التسجيل الذي عرضه الإبراشي للحظة التفجير وأن مصدر الانفجار مكان أخر ، حيث طالب الابراشي السلطات بالتحقيق في هذا التسجيل وتلك النقطة

وأضاف الإبراشي:”احتمالات مختلفة أما هو وأما هو واحد ثاني اشتركوا بالتفجير وأما هو ملهوش علاقة نهائيا وبالتالي لازم يكون عنده اسرة تقول مين ده ولم يحدث حتى الآن أو الأجهزة الأمنية تقول لنا البيان الرسمي النهائي والاخير” .