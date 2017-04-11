تهكم الإعلامي السوري فيصل القاسم الذي يقدم برنامج “الإتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة من أحوال العرب وتخلفهم في كافة العلوم.
وكتب القاسم تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تقول: اطلقت الهند اليوم 104قمراً إصطناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة ومازال المواطن العربي عندما يغضب يقول: شايفني هندي لا والله يا عزيزي شايفك عربي.
اطلقت الهند اليوم104قمراً إصطناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة
ومازال المواطن العربي عندما يغضب يقول:شايفني هندي
لا والله يا عزيزي شايفك عربي
م.ر
— فيصل القاسم (@kasimf) February 15, 2017
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