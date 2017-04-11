 

تهكم الإعلامي السوري الذي يقدم برنامج “الإتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة من أحوال وتخلفهم في كافة العلوم.

 

وكتب القاسم تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تقول:  اطلقت الهند اليوم 104قمراً إصطناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة  ومازال المواطن العربي عندما يغضب يقول: شايفني هندي لا والله يا عزيزي شايفك عربي.