تهكم الإعلامي السوري فيصل القاسم الذي يقدم برنامج “الإتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة من أحوال العرب وتخلفهم في كافة العلوم.

وكتب القاسم تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تقول: اطلقت الهند اليوم 104قمراً إصطناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة ومازال المواطن العربي عندما يغضب يقول: شايفني هندي لا والله يا عزيزي شايفك عربي.