أكد كاتب عام الجامعة العامة للمالية والتخطيط التابع لاتحاد الشغل التونسي، عبد الله القمودي، أن قرار وقف جميع عمليات التوزيع للمواد الاولية للتبغ بداية من يوم 14 نيسان/أبريل الجاري ما زال ساريا.

وأوضح “القمودي” في تصريحات لإذاعة “موازييك اف ام”، أن السلطات لم تتعامل مع مطالبهم في اتحاد الشغل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات السابقة والخاصة بتسوية أوضاع العمال بمراكز زراعة التبغ”

وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت في “الحمامات” يوم 6 كانون أول/ديسمبر 2016 قد توصلت لاتفاق مع الحكومة لرفع الأجور، وتحسين أوضاع العاملين المنضمين لنقابات عمالية وهو الامر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.