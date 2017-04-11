أكد كاتب عام الجامعة العامة للمالية والتخطيط التابع لاتحاد الشغل التونسي، عبد القمودي، أن قرار وقف جميع عمليات التوزيع للمواد الاولية للتبغ بداية من يوم 14 نيسان/أبريل الجاري ما زال ساريا.

 

وأوضح “القمودي” في تصريحات لإذاعة “موازييك اف ام”، أن السلطات لم تتعامل مع مطالبهم في المتعلقة بتطبيق الاتفاقات السابقة والخاصة بتسوية أوضاع العمال بمراكز

 

وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت في “الحمامات” يوم 6 كانون أول/ديسمبر 2016 قد توصلت لاتفاق مع الحكومة لرفع ، وتحسين أوضاع المنضمين لنقابات عمالية وهو الامر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

 