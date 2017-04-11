أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، على أن النصر يأتي مع الصبر، معبرا عن إيقانه بأن الله سيأخذ العدو بمنته.

وقال “القرضاوي”، في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يأتي اليسر، ونحن مؤمنون بأن الله سيمن علينا بمنته، ويأخذ عدونا بقدرته”.

النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يأتي اليسر، ونحن مؤمنون بأن الله سيمن علينا بمنته، ويأخذ عدونا بقدرته. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 11, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الذي يستخدم منطق القوة هو الذي يعجز عن قوة المنطق، والدعاة إلى الإسلام معهم المنطق الذي لا يُغلب والحجة التي لا تُدحض والنور الذي لا يُطفأ”.