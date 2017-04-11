أكد رئيس ، الدكتور يوسف القرضاوي، على أن يأتي مع الصبر، معبرا عن إيقانه بأن سيأخذ العدو بمنته.

 

وقال “القرضاوي”، في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” النصر مع الصبر، والفرج مع ، ومع يأتي ، ونحن مؤمنون بأن الله سيمن علينا بمنته، ويأخذ عدونا بقدرته”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الذي يستخدم منطق هو الذي يعجز عن قوة المنطق، والدعاة إلى معهم المنطق الذي لا يُغلب والحجة التي لا تُدحض والنور الذي لا يُطفأ”.