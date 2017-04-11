أصدرت محكمة “بئر مراد رايس” بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء، حكماً بسجن حارس فريق “مولودية الجزائر” لكرة القدم، فوزي شاوشي، 6 أشهر مع وقف التنفيذ، أشهر وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري (450 دولاراً).

ووجه القاضي لـ” شاوشي” تهمة الاعتداء على شرطي أثناء أداء مهامه خلال لقاء “الديربي” مع فريق “نصر حسين داي”، في السابع من شباط/فبراير، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1. وفق ما ذكرت “الشروق نيوز”

وكانت النيابة طالبت بسجن الحارس الدولي السابق سنة مع النفاذ خلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 28 آذار/مارس.

ولم يحضر “شاوشي” لجلسة النطق بالحكم بسبب ارتباطه بتدريبات ناديه، بينما كان نفى عند الاستماع إليه أن يكون ضرب الشرطي وقال إنه “دفعه فقط”، كما نقلت الصحف.

وذكرت الصحف أن “شاوشي” رفض الخضوع للتفتيش من قبل الشرطي كبقية اللاعبين، لمنع إدخال الألعاب النارية إلى الملعب.

وتم اعتماد هذا الإجراء بعد إصابة مناصر لمولودية الجزائر بمقذوف ناري في عينه في تشرين الثاني/نوفمبر، وحامت الشكوك حول كيفية إدخال الألعاب النارية إلى الملعب على الرغم من أن المشجعين يخضعون للتفتيش الدقيق.