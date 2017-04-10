قضت محكمة إسرائيلية بسجن نائب عربي إسرائيلي سابق عامين لاتهامه بتهريب هواتف محمولة إلى سجينين فلسطينيين، وأمام محاميه 45 يوما لاستئناف الحكم.

ونقلت وكالة فرانس برس أن النائب باسل غطاس كان قد قدم استقالته في آذار/مارس في إطار اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بينما كان يواجه إمكان قضاء عشر سنوات في السجن.

​وحكمت المحكمة كذلك على غطاس بالسجن 18 شهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 120 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).

واعتبرت محكمة بئر السبع (جنوب) أن ما قام به النائب السابق “فساداً أخلاقياً” وهو ما يمنعه من الترشح لعضوية البرلمان على مدى سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء مدة عقوبته في السجن.

ويعد هذا الحكم تنفيذا للتسوية التي تمت بين النائب والقضاء الإسرائيلي.