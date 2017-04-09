أدان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، الأحد، التفجيريْن اللذين استهدفا كنيستين مصريتين.

وقال نتنياهو، في بيان مقتضب إن العالم “يجب ان يتوحد وأن يكافح الإرهاب في كل مكان”.

وأعرب نتنياهو خلال البيان، عن “تعازيه لأسر ضحايا العملية الارهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ووقع اليوم تفجيران استهدفا، كنيسة في مدينة طنطا، والمقر البابوي في محافظة الإسكندرية، أسفرا عن وقوع نحو 40 قتيلًا و100 مصابًا وفق حصيلة أولية.

وكان نتنياهو قد أدان الهجوم الذي استهدف #خان_شيخون في مدينة إدلب السورية الاسبوع الماضي.