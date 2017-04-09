شنَّ محمد الدسوقي رشدي، الكاتب الصحفي والإعلامي المصري، وسكرتير تحرير صحيفة “” الممولة من القيادي الفلسطيني الهارب ، هجوما شديدا على موقف المملكة العربية من الضربة العسكرية التي وجهتها لمطار الشعيرات في ، على إثر قصف النظام لمدينة بالغازات السامة.

 

وأشاد “رشدي” خلال تقديمه برنامج “آخر ” المذاع على قناة “” بالموقف المصري تجاه الضربة العسكرية، مشيرا إلى ان البيان المصري على الرغم من عدم إدانته للضربة إلا أنه رفض أي تدخل عسكري في سوريا.

 

وتطرق إلى الموقف السعودي قائلا: “للأسف ..للأسف الشديد وبكل خزيان وبكل وجع القلب السعودية عبرت عن وجهها الحقيقي في وكان مخزي جدا”، منتقدا صدور بيان رسمي للوكالة الرسمية السعودية ترحب فيه بالتدخل العسكري في سوريا.