شنَّ محمد الدسوقي رشدي، الكاتب الصحفي والإعلامي المصري، وسكرتير تحرير صحيفة “اليوم السابع” الممولة من القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، هجوما شديدا على موقف المملكة العربية السعودية من الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لمطار الشعيرات في سوريا، على إثر قصف النظام لمدينة خان شيخون بالغازات السامة.

وأشاد “رشدي” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” بالموقف المصري تجاه الضربة العسكرية، مشيرا إلى ان البيان المصري على الرغم من عدم إدانته للضربة إلا أنه رفض أي تدخل عسكري في سوريا.

وتطرق إلى الموقف السعودي قائلا: “للأسف ..للأسف الشديد وبكل خزيان وبكل وجع القلب السعودية عبرت عن وجهها الحقيقي في الملف السوري وكان مخزي جدا”، منتقدا صدور بيان رسمي للوكالة الرسمية السعودية ترحب فيه بالتدخل العسكري في سوريا.