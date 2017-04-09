أطلق شاعر سعودي أغنية على طريقة الـ”شيلة” المعروفة خليجيًا، احتفاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيهه ضربات جوية عسكرية استهدفت قوات النظام السوري في مطار الشعيرات بالقرب من حمص صباح يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الشاعر نواف العاصي، ناظم الأبيات الشعرية الجديدة، أنه تعود على إطلاق شيلات تتزامن مع الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرًا أن ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب عمل مهم ولافت ويستحق الثناء والتقدير.

وجاءت “شيلة” العاصي لتحتفي بترامب وتشجعه على تنفيذ عملية مشابهة ضد طهران، وجاءت الشيلة الجديدة على النحو التالي:

يا ترمب تكفى شبها فوق طهران … واللي على يمناك راعي الرغامه

ترثة معزي راعي الراي سلمان… يعيد للإسلام ذروة سنامه

ويا ترمب حنا نعرف حقوق الانسان… اللي غدت ما بين يامن وشامه

واليا غدا طهران نارن ودخان… خطبت بنتك والشجاعة كرامه

وخليتها تسلم وتومن بالأديان… وسقنا مهرها ناقتين ونعامه

وأنا أعرف إن الناس صاحين الأذهان… ويعرفون سناب شات ونظامه