أعرب الداعية السعودي الكبير، الدكتور محمد العريفي، عن تضامنه مع مصر على إثر التفجيرين الإرهابيين اللذان تعرضتا له كنسيتا “مارجرجس” في محافظة الغربية و”مارمرقس” في محافظة الإسكندرية، وراح ضحيتهما 41أكثر قتيلا.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #مصر بلد العلم والقرآن استفدتُ وغيري من قرائها وعلمائها ومعلميها وأطبائها.. رب أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة واعمر مصر بالخير والأمان #طنطا”.

#مصر بلد العلم والقرآن

استفدتُ وغيري من قرائها وعلمائها

ومعلميها وأطبائها.. رب أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة

واعمر مصر بالخير والأمان#طنطا — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) April 9, 2017

من جانبها، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش” إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر الأحد وأوقعا 41 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول أوقع 255 قتيلا على الأقل.