أعرب الداعية السعودي الكبير، الدكتور محمد العريفي، عن تضامنه مع على إثر التفجيرين الإرهابيين اللذان تعرضتا له كنسيتا “” في محافظة الغربية و”مارمرقس” في ، وراح ضحيتهما 41أكثر قتيلا.

 

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #مصر بلد العلم والقرآن استفدتُ وغيري من قرائها وعلمائها ومعلميها وأطبائها.. رب أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة واعمر مصر بالخير والأمان #”.

 

من جانبها، قالت التابعة لتنظيم “” إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر الأحد وأوقعا 41 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

 

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف  ملحقة بكاتدرائية الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول أوقع 255 قتيلا على الأقل.

 

 