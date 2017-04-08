شنَّ البروفيسور محمد هنيد، الأكاديمي التونسي والمحاضر في جامعة السوروبون الفرنسية والمستشار الأول للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، هجوما قاسيا على مفتي مصر السابق، أو ما يطلق عليه “مفتي الانقلاب”، الدكتور علي جمعة، ناعتا إياه بـ”الزنديق والمجرم”، على حد وصفه.

وقال “هنيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، معلقا على تغريدة لجمعة تحدث فيها عن حسن رعاية الأيتام باعتباره :” زنديق مجرم يحاضر في الرحمة في #مصر يسقط كل كلاب #العسكر”.

زنديق مجرم يحاضر في الرحمة في #مصر يسقط كل كلاب #العسكر https://t.co/WfxdlZnIa3 — محمد هنيد (@MohamedHnid) April 8, 2017

يشار إلى أن مصر تحتفل بيوم اليتيم في الجمعة الاولى من شهر نيسان/إبريل من كل عام، في حملة كبيرة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والفنية.