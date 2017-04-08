عايد الفنان اللبناني ملحم زين صديقه وزميله الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي يمضي عيد ميلاده وراء القضبان في أحد السجون الفرنسية.

ونشر ملحم فيديو، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، وقال: “أخي وحبيبي سعد ينعاد عليك انشالله، كل سنة وأنت بخير. وقريباً بتكون معنا انشالله، وتكون مالي الدني بإذن رب العالمين. ينعاد عليك، كل عام وإنت بخير حبيبي”.

كما ظهر الملحن اللبناني ميشال فاضل، الذي عايد سعد بدوره، وقال: “ينعاد عليك سعد ونحنا ناطرينك هون”.

#ملحم_زين #كلنا_سعد_المجرد#melhem_zein #melhemzein #saadlamjarredfans @saadlamjarred1 A post shared by Melhem Zein (@mel7emzein) on Apr 7, 2017 at 8:28am PDT

يشار الى ان أن مواجهة ستتم بين لمجرد والفتاة الفرنسية التي اتهمته باغتصابها، يوم 11 نيسان (ابريل) الجاري، بناءً على طلب المدعي العام الفرنسي في المحكمة العليا بباريس، ويأتي ذلك رغم تنازلها عن الشكوى المقدمة ضده.

وأكدت مصادر فرنسية لبرنامج Et بالعربي أن قاضي التحقيق في قضية الفنان المغربيّ سعد لمجرد، سوف يأخذ قراراً بإطلاق سراح “لمجرد” إلا أنه ليس هناك أي توضيح إن كان سيصدر حكماً ببراءته ام إطلاق سراح موقت.

يشار إلى أن تقرير الطب الشرعي الفرنسيّ أكّد خلوّ جسد الفتاة من الحمض النووي لسعد لمجرد، وهذا ما أفاد به سعد منذ بداية قضيّته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي أكّدت اغتصابه لها والاعتداء عليها بالضرب.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر العام الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري “بباريس”، بعد أن اتهمته الفتاة الفرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس.