أظهر فيديو تجاهل الركاب مساعدة امرأة أغلقت أبواب قطار المترو على رأسها في نيويورك.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المرأة كانت تنزل من القطار، وأسرعت نحو الأبواب لكن رأسها علق بين الأبواب التي كانت تغلق أثناء نزولها منه.

وتم نشر المقطع على إنستجرام، وشوهد أكثر من مليون مرة، ويقول أحد المعلقين: “ما يدعوني للتساؤل هو كيف يسير الناس وكأن شيئا لا يحدث”.

وأوضحت الشركة المسؤولة عن إدارة محطة المترو أن أحد عمالها تحدث بالفعل إلى المرأة وأخبرها بأن العمال سيفتحون الأبواب.

وقالت “بيث ديفالكو” المتحدثة باسم شركة المترو: “بالرغم من هذا الحادث المؤسف، تمكن الركاب من الخروج بأمان من القطار، وأن المرأة لم تكن بحاجة إلى مساعدة طبية”.