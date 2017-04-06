عثرت السلطات في كاليفورنيا الأمريكية على سيدة غامضة تُدعى “جوانا”، وهي تمشي عارية في شارع بالولاية.

وقالت السيدة التي كان شعرها رطباً للشرطة إن اسمها “جوانا” وإنها كانت في الماء، وكانت إجاباتها عن معظم الأسئلة “لا أعرف”.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قال الملازم مارك هدسون من شرطة فريسنو: “لقد كانت مبللة وقالت إنها كانت في البحيرة كما قالت إنها تحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى نقلها للمستشفى”.

وشوهدت “جوانا” تمشي في الشارع بالقرب من نادي غولف قرابة فجر يوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة، أن السيدة ذات الشعر والعيون البنية يُقدر عمرها بين 16 و30 عاماً ويبلغ طولها حوالي 1.6 متراً وتزن حوالي 58 كغم وكانت ملتصقة الأصابع عندما عثروا عليها.

وأضاف الملازم هدسون: “لقد بحثنا في السجلات بعد رفع بصماتها ولم نتوصل إلى هويتها”.

فيما طلب رجال الشرطة المساعدة في التعرف على الفتاة التي ادعت أنها من حوريات البحر.