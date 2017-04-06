في واقعة فريدة من نوعها، شهد ملعب دي بوتاركي في العاصمة الإسبانية مدريد فاصلا من الدبكة الأردنية على أنغام أغنية للفنان الأردني عمر العبداللات ، وذلك قبل اللقاء الذي جمع فريقي ليغانيس وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشرت الملكية الاردنية الفيديو لفاصل الدبكة الذي أداه فيما يبدو مضيفين ومضيفات الملكية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” ، وعلقت عليه بالقول :”ليشاهد العالم كيف فخرنا باننا اردنيين”.

يشار إلى ان اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 ليحافظ على صدارة الدوري ، بينما بقي ليغانيس في المرتبة 17 في الدوري.