في واقعة فريدة من نوعها، شهد ملعب دي بوتاركي في العاصمة الإسبانية مدريد فاصلا من الدبكة الأردنية على أنغام أغنية للفنان الأردني ، وذلك قبل اللقاء الذي جمع فريقي ليغانيس وريال مدريد ضمن منافسات .

 

ونشرت الفيديو لفاصل الدبكة الذي أداه فيما يبدو مضيفين ومضيفات الملكية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر” ، وعلقت عليه بالقول :”ليشاهد العالم كيف فخرنا باننا اردنيين”.

 

يشار إلى ان اللقاء انتهى بفوز بنتيجة 4-2 ليحافظ على صدارة الدوري ، بينما بقي ليغانيس في المرتبة 17 في الدوري.