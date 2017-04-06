أثارت مذيعة القناة الاسرائيلية جدلاً واسعاً عندما ظهرت وهي تتحدث باللغة العربية, معلقة على مجزرة #خان_شيخون السورية, في فيديو تداوله ناشطون على شبكات التواصل الاجتماع قائلة ” وينكو ياعرب! وينكو يا مسلمين! وينكو يا خون! “.

وأصابت هنا هذه المذيعة الإسرائيلية قلب الحقيقة في صمت العرب على المجازر التي ترتكب في سوريا يوميا, فيما أثارت استغرب النشطاء من كلامها الذي جاء متناقضا نوعا ما مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين, وقال النشطاء ” حتى الاحتلال الذي يمارس الجرائم يتضامن مع ضحايا خان شيخون”.

المذيعة لوسي أهاريش وجهت كلماتها على قناة إسرائيل الثانية للزعماء العرب، وقالت إن الأطفال السوريين هم من يحتاجون مساعدتكم..

وكانت المذيعة علقت خلال حصار مدينة حلب السورية، وقالت إن ما يجري محرقة.

@HashAGCC

على اساس الجيش الاسرائيلي يبخ عطر فواح على اهل غزة 😒 — Zyad.B.S (@zyadcorner) April 6, 2017

@HashAGCC ودولة الاحتلال أصبحت مع حقوق الإنسان فجأة!، جرائم الأسد وحلفاؤه لا تصل لجزء بسيط مما فعله ومايزال يفعله الاحتلال الإسرائيلي القذر! — جبرا (@Jabraa_) April 6, 2017

@TopSaudiNews مافي فرق بين الي يصير بسوريا والي بفلسطين العذاب واحد لكل الشعبين وجهي كلامك لرؤسائك قبل التدخل بشؤون سوريا ننتظر يوم تتحد فيه العرب — Salman| (@Sloom1228) April 6, 2017

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن الخميس، أنه متأكد “100%” أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بشكل مباشر بشنِّ الهجوم الكيماوي على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 86 مدنياً، والذي أثار حفيظة دولية. في حين صرَّح وزير الخارجية السوري، بأن القوات السورية “لم ولن تستخدم السلاح الكيماوي ضد الشعب والأطفال، ولا حتى ضد الإرهابيين”، على حد وصفه.

ليبرمان قال في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأكثر توزيعاً، إن “رئيس النظام بشار الأسد أمر بشكل مباشر وخطَّط” للهجوم، مؤكداً أنه “متأكد بنسبة 100%”. ولم يوضح ليبرمان سبب تأكُّده من ذلك.

وانتقد الوزير الإسرائيلي تقاعس المجتمع الدولي، مؤكداً أن ردَّ الفعل كان مجرد “صفر”. وفق ما نشرت هافنتغون بوست عربي.

ورداً على سؤال حول إمكانية تورط إسرائيل في الحرب الدائرة في سوريا، أجاب ليبرمان: “لماذا علينا أن نقوم بعمل الآخرين؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي”.