نشر الباحث والكاتب العماني، زكريا المحرمي، صورة لسلطان عُمان، سعيد بن تيمور أثناء تواجده في فلسطين، مرفقا بها خبرا حول زيارته آنذاك.

وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها قصاصة من خبر إحدى الجرائد التي تناولت زيارة السلطان لفلسطين: ” السلطان سعيد بن تيمور زار القدس عام ١٩٤٤ وصلى في المسجد الأقصى دعما للفلسطينيين الذين كانوا يواجهون اعتداءات عصابات الهجانة الصهيونية”.

السلطان سعيد بن تيمور زار القدس عام ١٩٤٤ وصلى في المسجد الأقصى دعما للفلسطينيين الذين كانوا يواجهون اعتداءات عصابات الهجانة الصهيونية pic.twitter.com/2aBjXwIsYP — زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 6, 2017

يشار إلى أن السلطان سعيد بن تيمور كان قد إتخذ فور توليه الحكم خطوات لتدعيم علاقاته الخارجية فقام بجولة في عام 1937م زار فيها اليابان ‏والولايات المتحدة الأمريكية واجتمع مع رئيسها روزفلت الذي استقلبه وتبادل معه ‏الهدايا، فكان أول حاكم عربي يزور الولايات المتحدة الأمريكية ومنها سافر إلى ‏بريطانيا حيث استقبله ملكها جورج الخامس ثم انتقل إلى فرنسا فإيطاليا وأخيراً الهند ‏التي عاد منها إلى مسقط .

وفي عام 1944م قام برحلة إلى مصر واستقبله ملكها ‏فاروق ثم زار القدس عاصمة فلسطين .‏

وفي عهد السلطان سعيد بن تيمور حصل حدثان كبيران مثلا انطلاقة كبرى للسلطنة، أولهما: هو حل الخلافات التي ‏كانت قائمة مع المملكة العربية السعودية حول واحة “البريمي” إيمانا منه بوحدة التراب ‏العماني، أما الحدث الثاني: فهو منح شركة تنمية نفط عمان إمتيازاً للتنقيب عن النفط في ‏السلطنة، وتم إكتشاف النفط وبدأ تصديره منذ أغسطس عام 1968م .‏

وقد وفر الحدث الأول الهدوء بالنسبة للجبهة الداخلية ، كما وفر الحدث الثاني الدعم ‏المالي لبدء نهضة اقتصادية شاملة لم تلبث أن بدأت في عهد ابنه السلطان قابوس ‏بن سعيد الذي تولى مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م .

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