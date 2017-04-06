قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر، الخميس، جراء عملية دهس بالقرب من مفرق مستوطنة عوفرا شرقي مدينة رام الله.

واستهدف الهجوم جنديين، أصيب أحدهما بجروح خطيرة وتوفي لاحقا، فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة الجندي الثاني بأنها متوسطة أو طفيفة.

وكان جنود إسرائيليون آخرون قد أطلقوا النار على السائق الفلسطيني، الذي قيل إنه أصيب بجروح.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع الهجوم وحصيلته، مضيفا أنه تم اعتقال سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية هبة شعبية نصرة للقدس والمسجد الأقصى منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015، احتجاجا على إصرار المستوطنين ومسؤولين إسرائيليين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وجرح المئات واعتقال مئات آخرين.