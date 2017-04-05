اعتبر البروفيسور محمد هنيد، الأكاديمي التونسي والمحاضر في جامعة السوروبون الفرنسية والمستشار الأول للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، أن مستوى الفجور والدعارة في تونس قد بلغ مستويات مرعبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر سببا لتزايد الإرهاب وتبني فكر داعش في البلاد، وذلك على إثر قيام أحد الملاهي الليلية بمزج صوت الآذان بموسيقى صاخبة، الامر الذي أثار جدلا واسعا قامت على إثره السلطات بغلق الملهى.

وقال “هنيد” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بلغ الفجور والدعارة في #تونس مستويات مرعبة. هل فهمتم كيف ينبت #الدواعش و #الارهاب في تونس ؟”.

بلغ الفجور والدعارة في #تونس مستويات مرعبة. هل فهمتم كيف ينبت #الدواعش و #الارهاب في تونس ؟ https://t.co/MvqkrZV5oP — محمد هنيد (@MohamedHnid) April 5, 2017

وفي رده على احد المتابعين حول وجود تجهيزات لافتتاح قناة إباحية في تونس، قال “هنيد”:” بل قاموا بعملية الكاستينغ منذ مدة اخي. لا امزح”.