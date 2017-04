ساعدت بعض الأفكار من خارج الصندوق الملك عبد الله الثاني، لكي يبدو في مثل طول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعهم في حديقة الورود بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وحسب “واشنطن إجزامينير” ناقش الرئيسان عبد الله الثاني وترامب/ مسائل خطيرة، بما فيها الهجوم بالأسلحة الكيميائية فى سوريا هذا الأسبوع، غير أن بعض الصحفيين ركزوا على الصندوق الذي استخدمه ملك الأردن من أجل الوقوف عليه أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب، حتى يبدو أطول من طوله الطبيعي.

King Abdullah stood on a box for the joint presser w/ President Trump.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشاد بتعامله مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال إن لديه آمالا بشأن مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية.

وقال الملك عبد الله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع ترامب “مشاركة الرئيس المبكرة في الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت علامة مشجعة للغاية لنا جميعا”.

Diplomacy reaches new heights: Jordan's King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/QrFzlXllvh pic.twitter.com/B9ibI9DpoG

