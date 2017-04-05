ساعدت بعض الأفكار من خارج الصندوق الملك عبد الثاني، لكي يبدو في مثل طول الرئيس الأمريكي ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعهم في حديقة الورود بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء.

 

وحسب “واشنطن إجزامينير” ناقش الرئيسان عبد الله الثاني وترامب/ مسائل خطيرة، بما فيها الهجوم بالأسلحة الكيميائية فى هذا الأسبوع، غير أن بعض الصحفيين ركزوا على الصندوق الذي استخدمه من أجل الوقوف عليه أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب، حتى يبدو أطول من طوله الطبيعي.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشاد بتعامله مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال إن لديه آمالا بشأن مبادرة التي طرحتها العربية.

 

وقال الملك عبد الله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع ترامب “مشاركة الرئيس المبكرة في الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت علامة مشجعة للغاية لنا جميعا”.

يذكر أن طول الرئيس الأمريكي 188 سنتيمتر بينما طول العاهل الأردني 165 سنتيمتر.