شنَّ الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري هجوما شديدا على على الدعاة والشيوخ والليبراليين العرب الذين يناصرون الحكام الطغاة، ناعتا أسلوبهم بالخسة واللؤم، وذلك على إثر تحميل الداعية الإماراتي الاردني الاصل، وسيم يوسف مسؤولية قتل الاطفال في خان شيخون السورية لفتاوى الدعاة الذين وقفوا مع ثورات الربيع العربي.

وقال “الكثيري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لم يكن ببشار أن يقتل نصف مليون مسلم سوري ولم يكن لأبيه أن يقتل 50 ألف مسلم في حماه بيوم واحد لولا دعاتنا ومشائخنا!! #خسة #لؤم #خان_شيخون”.

لم يكن ببشار أن يقتل نصف مليون مسلم سوري

ولم يكن لأبيه أن يقتل 50 ألف مسلم في حماه بيوم واحد

لولا دعاتنا ومشائخنا!!#خسة#لؤم#خان_شيخون pic.twitter.com/GwWADSPMhf — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) April 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” ومع كل مايتعرض له المسلمون من ظلم وقتل وتنكيل إلا أن الغرب القاتل ووكلاءه من متلبرلي العرب يصرون على وصم المسلمين بالإرهاب! #خان_شيخون”.