وقع الاعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى في ورطة كبيرة, إذا قضت محكمة جنح مدينة نصر، الأربعاء، بحبسه 6 أشهر، لصالح الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة.

وكان حمزة قد أقام الدعوى القضائية ضد موسى بعد إذاعته مكالمات هاتفية مسربة حصل عليها بشكل غير قانوني ودون إذن من النيابة العامة.

وتضمنت الدعوى قيام موسى ببث المكالمات واتهام حمزة بالعمالة وتشويه صورته أمام الرأي العام بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال علي أيوب، محامي ممدوح حمزة, إن الحكم تضمن غرامة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه.

وأضاف أيوب: ” أقمنا جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهمنا فيها أحمد موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبدون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها حتى صدر الحكم لصالحنا”.