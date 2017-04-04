أثارت الفنانة الاستعراضية “نجلاء التونسية”، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور المتلفز الأخير بملابس مثيرة وفاضحة، حتّى أن بعض المواقع الإخبارية التونسية هاجمتها وانتقدت ظهورها “الفاضح”.

واعتبر أحد المواقع التونسية أن “نجلاء” لم توفق في إطلالتها خلال ظهورها في برنامج “لاباس”، حيث اختارت فستاناً طويلاً جزءٌ منه شفاف، إضافة إلى انه مفتوح كثيراً من ناحية الصدر، ولا يناسب أبدا الظهور في برنامج تلفزيوني.

وانتقد موقع “ارابيسك” رسمة الفراشة التي تعتمدها “نجلاء” منذ فترة على صدرها، واصفاً إياها بأنها “بشعة جداً” و تظهرها بشكل “رخيص” مع الفساتين التي تعتمدها كل مرة.