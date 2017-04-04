في إسقاط مباشر على وطنه وما يدور فيه، أعرب الإعلامي الجزائري، ، عن ألمه لما يحدث في ، مؤكدا بان كالأرقام القياسية التي لا بد وان تتحطم يوما ما، على حد قوله.

 

وقال “دراجي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها حوار بين وطبيب يسألها عما يؤلمها:” مالذي يؤلمك بنيتي ؟ بلدي يا دكتور!!”.

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” “الطغاة كالأرقام القياسية، لابد من أن تتحطم في يوم من !””.