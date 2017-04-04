في إسقاط مباشر على وطنه وما يدور فيه، أعرب الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، عن ألمه لما يحدث في الجزائر، مؤكدا بان الطغاة كالأرقام القياسية التي لا بد وان تتحطم يوما ما، على حد قوله.

وقال “دراجي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها حوار بين طفلة وطبيب يسألها عما يؤلمها:” مالذي يؤلمك بنيتي ؟ بلدي يا دكتور!!”.

مالذي يؤلمك بنيتي ؟ بلدي يا دكتور!! pic.twitter.com/fQnCAeBs9C — hafid derradji (@derradjihafid) April 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” “الطغاة كالأرقام القياسية، لابد من أن تتحطم في يوم من الأيام !””.