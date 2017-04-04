في إسقاط مباشر على وطنه وما يدور فيه، أعرب الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، عن ألمه لما يحدث في الجزائر، مؤكدا بان الطغاة كالأرقام القياسية التي لا بد وان تتحطم يوما ما، على حد قوله.
وقال “دراجي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها حوار بين طفلة وطبيب يسألها عما يؤلمها:” مالذي يؤلمك بنيتي ؟ بلدي يا دكتور!!”.
مالذي يؤلمك بنيتي ؟ بلدي يا دكتور!! pic.twitter.com/fQnCAeBs9C
— hafid derradji (@derradjihafid) April 3, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” “الطغاة كالأرقام القياسية، لابد من أن تتحطم في يوم من الأيام !””.
"الطغاة كالأرقام القياسية، لابد من أن تتحطم في يوم من الأيام !”
— hafid derradji (@derradjihafid) April 4, 2017
تعليق واحد علي “حفيظ دراجي: وطني يؤلمني.. الطغاة كما الأرقام القياسية لا بد أن يتحطموا يوما ما !”
لاشك في ذلك….سيتحطمون ويتفتتون مثل بقايا الخبز..ويغورون في باطن الارض….لا شك في الامر