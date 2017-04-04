هاجمت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، وسيلة عولمي، الحكام العرب وقمتهم العربية، بالإضافة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على إثر قيام النظام السوري بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين، والذي راح ضحيته اكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين غالبيتهم من الأطفال.
وقالت “عولمي” في سلسلة تغريدات لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تباً لمؤتمراتهم وقممهم واجتماعاتهم !”.
تباً لمؤتمراتهم وقممهم واجتماعاتهم ! #الأمم_المتحدة #الجامعة_العربية #جنيف #استانا #القمة_العربية #خان_شيخون #سوريا #جرائم_بشار pic.twitter.com/AKKoHSC1ty
— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) April 4, 2017
وأضافت في تغريدة أخرى مشيرة لما شهدته القمة العربية الاخيرة التي عقدت في منطقة البحر الميت في الأردن من مهازل حيث رصدت الكاميرات عددا من الزعماء وهم يغطون في نوم عميق أثناء انعقاد القمة: ” وعندما اجتمعوا .. ناموا ! #العرب #ذل #قهر”.
وعندما اجتمعوا .. ناموا ! #العرب #ذل #قهر #سوريا
— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) April 4, 2017
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف، إن قصف قام به طيران النظام السوري استهدف بلدة خان شيخون جنوب إدلب، أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل، إلى جانب 300 مصاب في حصيلة مرجحة للارتفاع نتيجة خطورة الحالات.
وكانت مراصد الفصائل أكدت أن طائرة من طراز سوخوي أقلعت فجر اليوم، الساعة 06.26 دقيقة صباحاً، من مطار الشعيرات في حمص، ورجحت المصادر أن الإقلاع في مثل هذا الوقت وخاصة في الظروف الجوية “الساكنة” الحالية في المنطقة يرجح أن الطائرة تتوجه لتنفيذ غارة ذات طبيعة كيميائية.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً صادرة عن “الدفاع المدني” صباح اليوم، تظهر العشرات من المدنيين معظمهم أطفال، أصيبوا بحالات تسمم في خان شيخون.
تعليق واحد علي “تضامنا مع ضحايا #خان_شيخون .. إعلامية جزائرية تهاجم حكام العرب: تبا لقممكم واجتماعاتكم”
هؤلاء خنازير أبا عن جد يا ست وسيلة….لاأحد من الانس والجن [العرب] يعترف بهم حكام أو قادة…هم خنازير نتنة.عفنة.قمئة..حقيرة….