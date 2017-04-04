هاجمت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، وسيلة عولمي، الحكام العرب وقمتهم العربية، بالإضافة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على إثر قيام النظام السوري بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين، والذي راح ضحيته اكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين غالبيتهم من الأطفال.

وقالت “عولمي” في سلسلة تغريدات لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تباً لمؤتمراتهم وقممهم واجتماعاتهم !”.

وأضافت في تغريدة أخرى مشيرة لما شهدته القمة العربية الاخيرة التي عقدت في منطقة البحر الميت في الأردن من مهازل حيث رصدت الكاميرات عددا من الزعماء وهم يغطون في نوم عميق أثناء انعقاد القمة: ” وعندما اجتمعوا .. ناموا ! #العرب #ذل #قهر”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف، إن قصف قام به طيران النظام السوري استهدف بلدة خان شيخون جنوب إدلب، أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل، إلى جانب 300 مصاب في حصيلة مرجحة للارتفاع نتيجة خطورة الحالات.

وكانت مراصد الفصائل أكدت أن طائرة من طراز سوخوي أقلعت فجر اليوم، الساعة 06.26 دقيقة صباحاً، من مطار الشعيرات في حمص، ورجحت المصادر أن الإقلاع في مثل هذا الوقت وخاصة في الظروف الجوية “الساكنة” الحالية في المنطقة يرجح أن الطائرة تتوجه لتنفيذ غارة ذات طبيعة كيميائية.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً صادرة عن “الدفاع المدني” صباح اليوم، تظهر العشرات من المدنيين معظمهم أطفال، أصيبوا بحالات تسمم في خان شيخون.