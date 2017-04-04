شن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد, هجوما على إسرائيل متهما إياها بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا.

وقال السفير السوري الذي أطل في تصريحات صحافية متوعدا تل أبيب.. إن دمشق سوف ترد على أي اعتداء من جانب إسرائيل. وفق ما قاله لـ”سبوتنيك”.

وأوضح حداد أن إسرائيل تدعم الجماعات الإرهابية على الأرض السورية، وأنها تتدخل لتقديم الدعم المباشر لهم، حالما تشعر بأن هذه الجماعات الإرهابية تضعف، ولذلك فإن دمشق” سترد على أي عدوان من قبل إسرائيل، كما فعلنا آخر مرة، بتدمير إحدى طائراتها وضرب الثانية، ونحن سوف نفعل الشيء نفسه، إذا كان هناك تكرار لمثل هذه المحاولات”.

وكان الجيش السوري قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، إسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية التي شاركت في غارة جوية استهدفت مناطق في الأراضي السورية.