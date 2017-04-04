شنَّ الكاتب والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، هجوما عنيفا على نظام الأسد والمجتمع الدولي لتخاذله عن نجدة السوريين، بعد قصف طائرات النظام لمدينة خان شيخون بإدلب بغاز السارين وقتل أكثر من 100 وإصابة العشرات غالبيتهم من الاطفال، مؤكدا على أن العالم يشهد أسوأ انهيار أخلاقي.

وقال “مالك” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مادام العالم فقد كل القيم الأخلاقية سيبقى السفاح #الاسد يبيد السوريين بكيماوي زعم المجتمع الدولي أنه سيجرده منه لكي يواصل جرائمه بوسائل أخرى”.

مادام العالم فقد كل القيم الأخلاقية سيبقى السفاح #الاسد يبيد السوريين بكيماوي زعم المجتمع الدولي أنه سيجرده منه لكي يواصل جرائمه بوسائل أخرى pic.twitter.com/sbFTZus5PU — أنور مالك (@anwarmalek) April 4, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” #العالم يعيش أسوأ إنهيار أخلاقي في التاريخ الحديث فهو لم يفشل فقط في إيقاف محرقة القرن بل يدعم سفاحين طائفيين يتلذذون بشرب دماء أطفال #سورية”.

#العالم يعيش أسوأ إنهيار أخلاقي في التاريخ الحديث فهو لم يفشل فقط في إيقاف محرقة القرن بل يدعم سفاحين طائفيين يتلذذون بشرب دماء أطفال #سورية — أنور مالك (@anwarmalek) April 4, 2017

وتابع: ” #مجزره_خان_شيخون فضحت مهزلة قرار الأمم المتحدة لنزع كيماوي الأسد وأكدت أن العالم يكذب كي يستمر القتل ب #سورية فقط”.

#مجزره_خان_شيخون فضحت مهزلة قرار الأمم المتحدة لنزع كيماوي الأسد وأكدت أن العالم يكذب كي يستمر القتل ب #سورية فقط#BsharUsingChemicalWeapons — أنور مالك (@anwarmalek) April 4, 2017

وأردف قائلا: ” أكدت محرقة #سورية أن القوة ليست لقانون هو فوق الجميع بل أن القوي هو من يفرض عليهم قانونه ولو كان سفاحا يبيد البشر”.

أكدت محرقة #سورية أن القوة ليست لقانون هو فوق الجميع بل أن القوي هو من يفرض عليهم قانونه ولو كان سفاحا يبيد البشر#BsharUsingChemicalWeapons — أنور مالك (@anwarmalek) April 4, 2017

واختتم تغريداته قائلا: ” سوريون بأرواحهم فضحوا كذبة المقاومة فقد قتلتهم بغازات سامة طائرات تسمى #القدس وعذبوا حتى الموت بفرع #فلسطين وذبحهم فيلق القدس بسكاكين طائفية”.