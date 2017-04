بدأت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” (LA Times) الأميركيّة بنشر سلسلة مقالات حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوصفه “مصيبةً” للبلاد.

ونشرت الصحيفة أول جزء من السلسلة ليل الأحد – الإثنين بعنوان “رئيسنا الكاذب”، على أن تنشر الأجزاء الثلاثة الأخرى ليل اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء وبعده الأربعاء. وفق ترجمة “العربي الجديد”.

ورأت الصحيفة في الجزء الأول من السلسلة، والتي كتبتها هيئة التحرير فيها، أنّ “ترامب غير مُتوقّع ومتهور وعدواني ويحب ذاته بشكلٍ أعمى وغير مرتبط بالواقع، لدرجة أنّه لا يُمكننا معرفة إلى أين ستؤدي رئاسته أو ما مدى الخراب الذي سيحلّ على وطننا بسببه. هوسه بالشهرة والثروة والنجاح، وتصميمه على قهر أعدائه الحقيقيين والمتخيّلين، ورغبته في التزلف… كل هذه الصفات هي بطبيعة الحال في قلب سياسة الأرض المحروقة لحملته، والتي ساعد بعضها على انتخابه. لكن في الرئاسة الحقيقية، حيث يسيطر ويستخدم قوة هائلة، هذه الصفات لا تقلّ عن المصيبة”، على حدّ تعبيرها.

وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، تنشر هيئة التحرير 3 مقالات تركّز على قلّة احترام ترامب لسلطة القانون، وقلّة اهتمامه بالحقيقة والوقائع، ونيّته التهور بارتكاب نظريات مؤامرة وعنصرية.

"Our Dishonest President." @latimesopinion begins series of editorials on Trump: https://t.co/XaIE9D0iH8

— Los Angeles Times (@latimes) April 2, 2017