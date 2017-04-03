تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لشابة جزائرية متواجدة في المغرب، تمتدح فيه المغرب، لافتة إلى أنها أفضل بكثير من الجزائر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكدت الشابة في لقاء مع قناة “شوف تي في” بأن المغرب أحسن من الجزائر، مضيفة أن الجزائر هائلة أيضا وفيها كل شيء وأناسها “ملاح”.

وأضافت: أنتم في المغرب هايلين..الله يبارك..ترحبوا فينا وعاقلين.

وأثار الفيديو موجة من الجدل بين الجزائريين والمغاربة، بين مرحب لما قالته الشابة وانه لا فرق بين الجزائري والمغربي، وبين اتهم المغاربة بإعطائها الاموال لتقول مثل هذا الكلام.

وعلق “سامي” على الفيديو قائلا: ” السلام عليكم أنا جزائري. والله يخوتي رنا في قروب السعة او مزال نسب بعظنا بعظ او نشتم بي كلام وسخ عيب علينا المغربي مسلم والجزائري مسلم وحنا خوي و دنيا قصيرة وهيا لي الكفر هذا الكوره لي بنتنا والله شئ مخطط من اليهود . اللهما أحشرني يوم القيمة مع أخويا المغربي والجزائري وجميع المسلميين الصلحين.”

وقالت “بشرى”:” وشهد شاهد من اهلها عيينا نقولوها لشي وحدييين كيسبونا مكيتيقوو كيجبدو غير الحاحة السلبية”.

من جانبه قال “مغربي”:” مشيتي فيها يا بنت الجزاير على هاد التصريح المستفز لي النضام العسكر ربي معاك سيتهمونك بزعزعت استقرار الجزاير ههه”.

واتهم “ساكورا” المغاربية برشوة الشابة لتقوا مثل هذا الكلام قائلا: ” شحال عطيتوها”.