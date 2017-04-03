انتشرت في الآونة الاخيرة معلومات عن هرب الفنانة الشابة حلا الترك الى الخارج للتهرب من الحكم القضائي، ما نفته مصادر نقلت عنها مجلة “لها” صحة ذلك.



ونشرت “الترك” صورة جديدة لها وهي ترتدي الملابس نفسها التي ظهرت فيها في حفل عيد ميلاد زوجة والدها دنيا بطمة، وكانت داخل محل للمجوهرات، الامر الذي ينفي تلك الشائعات؟



وكانت بطمة شاركت مقطع رقص مع حلا وعلقت عليه: “شكرا حبيبي ابو عيالي على مفاجآتك لي تفرحني مشكور يا عمري انت وحلا وحمود وعبود ما انحرم منكم”.

وكانت حلا أكّدت قبل قرار المحكمة أنها تريد العيش مع والدها.