تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “”، مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أثناء خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالعاصمة ، وهو يلقي شعرا بصيغة دعاء مصحوبا بموسيقى تثير .

 

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، قال أردوغان أمام حشود غفيرة من ” نحن أصواتنا خافتة..فلا تدع مآذننا من غير يا ربي..نادي لنا هناك من يصنعون وإلا فلا تحرمنا من خليات يا ربي”.

 

وأضاف قائلا: “إذا كانت المآذن من غير مصابيح فلا تترك السماء بدون نجوم يا ربي”، مضيفا” هذه البلاد بعد أن عانقت   فلا تتركها من غير يا ربي”.

 

وتابع: “امنحنا القوة ولا تترك ساحات الجهاد من غير ابطال يا ربي..والجماهير التي تترقب أبطالها..فلا تتركها من غير ابطال يا ربي”، مردفا “لنتعلم كيف يمكننا مجابهة عدونا فلا تتركنا بدون قوة وروح يا ربي”