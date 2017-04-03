تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أثناء خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالعاصمة أنقرة، وهو يلقي شعرا بصيغة دعاء مصحوبا بموسيقى تثير الدموع.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، قال أردوغان أمام حشود غفيرة من الاتراك ” نحن أصواتنا خافتة..فلا تدع مآذننا من غير آذان يا ربي..نادي لنا هناك من يصنعون العسل وإلا فلا تحرمنا من خليات العسل يا ربي”.

وأضاف قائلا: “إذا كانت المآذن من غير مصابيح فلا تترك السماء بدون نجوم يا ربي”، مضيفا” هذه البلاد بعد أن عانقت الإسلام فلا تتركها من غير مسلمين يا ربي”.

وتابع: “امنحنا القوة ولا تترك ساحات الجهاد من غير ابطال يا ربي..والجماهير التي تترقب أبطالها..فلا تتركها من غير ابطال يا ربي”، مردفا “لنتعلم كيف يمكننا مجابهة عدونا فلا تتركنا بدون قوة وروح يا ربي”