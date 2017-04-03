ذكر موقع “المشهد اليمني” أن رجل الأعمال اليمني البارز حميد الأحمر غادر العاصمة السعودية الرياض غاضبا السبت عقب إلقائه كلمة قصيرة في عدد من المشايخ اليمنيين.

وأوضح الموقع أن رجل الأعمال اليمني والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح ألقى كلمة أمام مشايخ استدعتهم السعودية في بهو فندق “موفمبيك” في الرياض استغرقت 10 دقائق، تحدث فيها عن سير المعارك ودور القبائل ومساندة المقاومة الشعبية.

ونقل “المشهد اليمني” عن مصدر في الاجتماع أن أحد موظفي الأمن السعودي اتجه إلى حميد الأحمر وسأله عمن سمح له بعقد اللقاء في ساحة ومدخل الفندق السياحي، الأمر الذي أغضب الأحمر ودفعه إلى مغادرة المكان على الفور، وحزم أمتعته والعودة إلى تركيا حيث يقيم منذ عدة سنوات.