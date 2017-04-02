هاجم الاكاديمي الاماراتي, مستشار ولي عهد أبو ظبي, الرئيس التركي واصفا اياه بالسياسي الذي فقد مصداقيته.

 

وقال في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” بالامس كان يستجدي دخول ويعتبره انجازا سياسيا واليوم يصف بالاتحاد الصليبي. سياسي فقد المصداقية وليس له أمان “.

وانتقد متابعو عبد الخالق عبد الله تغريدة التي وصفوها بالمشبوهة, مؤكدين أن أردوغان بات صداعا في رأس حكام , فيما علق حساب أبو وانا قائلاً ” ان سلمنا جدلاً انه فقد المصداقية ، وانا لا اراهُ الا رجلاً قال صدقاً و دافع عن رؤية شعبه ،فما تقول عن السبب الذي دعاه لذلك لا للخنوع يا بطل “.

فيما رد حساب ” Alqaderi” بالقول ” مسكين حضرة البروف اظنك ستصاب ٣ انواع ضغط ونوعين سكر و خمس انواع قلب بسبب اردوغان “.

وتوالت ردود الافعال التي جاءت على النحو التالي..