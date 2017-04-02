هاجم عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الاماراتي, مستشار ولي عهد أبو ظبي, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفا اياه بالسياسي الذي فقد مصداقيته.

وقال مستشار ابن زايد في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” بالامس كان يستجدي دخول الاتحاد الاوروبي ويعتبره انجازا سياسيا واليوم يصف الاتحاد الاوروبي بالاتحاد الصليبي. سياسي فقد المصداقية وليس له أمان “.

بالامس كان يستجدي دخول الاتحاد الاوروبي ويعتبره انجازا سياسيا واليوم يصف الاتحاد الاوروبي بالاتحاد الصليبي. سياسي فقد المصداقية وليس له أمان — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 2, 2017

وانتقد متابعو عبد الخالق عبد الله تغريدة التي وصفوها بالمشبوهة, مؤكدين أن أردوغان بات صداعا في رأس حكام الإمارات, فيما علق حساب أبو وانا قائلاً ” ان سلمنا جدلاً انه فقد المصداقية ، وانا لا اراهُ الا رجلاً قال صدقاً و دافع عن رؤية شعبه ،فما تقول عن السبب الذي دعاه لذلك لا للخنوع يا بطل “.

@Abdulkhaleq_UAE ان سلمنا جدلاً انه فقد المصداقية ، وانا لا اراهُ الا رجلاً قال صدقاً و دافع عن رؤية شعبه ،فما تقول عن السبب الذي دعاه لذلك

لا للخنوع يا بطل pic.twitter.com/FKjIrpYHXP — آبو وآنـا (@mo7madomar) April 2, 2017

فيما رد حساب ” Alqaderi” بالقول ” مسكين حضرة البروف اظنك ستصاب ٣ انواع ضغط ونوعين سكر و خمس انواع قلب بسبب اردوغان “.

@Abdulkhaleq_UAE مسكين حضرة البروف اظنك ستصاب ٣ انواع ضغط ونوعين سكر و خمس انواع قلب بسبب اردوغان — Alqaderi (@Alqaderi22) April 2, 2017

وتوالت ردود الافعال التي جاءت على النحو التالي..

@Abdulkhaleq_UAE وانت ماذا تراه أمامك غير اتحاد صليبي أم لك روءية اخري — [email protected] (@zzbb555666) April 2, 2017

@Abdulkhaleq_UAE دكتور.. انت مختص في السياسة يعني المفروض تعرف شو يعني السياسة.. مرة يمين ومرة شمال يعني حسب المصالح.. واصلا هل يوجد سياسي نظيف؟ — Mohammed Qayed (@qayed1969) April 2, 2017